Appalti pubblici Anac | acquisti europei aggregati per i settori strategici

L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che gli acquisti pubblici a livello europeo saranno aggregati per i settori considerati strategici. L’obiettivo è migliorare la competitività europea attraverso una gestione più efficiente degli appalti pubblici, mantenendo però inalterati i principi di trasparenza e controllo. Viene inoltre posta attenzione alla tutela delle piccole e medie imprese, che continueranno ad avere accesso alle gare e a partecipare ai processi di aggiudicazione. La misura interessa le procedure di acquisto di beni e servizi di rilevanza strategica.

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