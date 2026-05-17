Appalti pubblici Anac | acquisti europei aggregati per i settori strategici

Da orizzontescuola.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità nazionale anticorruzione ha annunciato che gli acquisti pubblici a livello europeo saranno aggregati per i settori considerati strategici. L’obiettivo è migliorare la competitività europea attraverso una gestione più efficiente degli appalti pubblici, mantenendo però inalterati i principi di trasparenza e controllo. Viene inoltre posta attenzione alla tutela delle piccole e medie imprese, che continueranno ad avere accesso alle gare e a partecipare ai processi di aggiudicazione. La misura interessa le procedure di acquisto di beni e servizi di rilevanza strategica.

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Gli appalti pubblici come leva per rafforzare la competitività europea, ma senza rinunciare a trasparenza, controlli e tutela delle piccole e medie imprese. È il punto indicato dal presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, nel corso dell’audizione alla XIV Commissione della Camera sulla proposta di regolamento europeo in materia di capacità industriale, decarbonizzazione e reti digitali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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