Appalti pubblici Anac aggiorna i bandi tipo | entrano le clausole sull’intelligenza artificiale

L'Autorità nazionale anticorruzione ha aggiornato i bandi tipo per gli appalti pubblici, introducendo nuove clausole relative all’intelligenza artificiale. Sono stati approvati il Bando tipo n. 1 e il Bando tipo n. 2, specifici per affidamenti sopra soglia europea di servizi, forniture e servizi tecnici. Le modifiche riguardano le procedure di gara e i criteri di selezione, con l’obiettivo di adeguare le norme alle tecnologie emergenti.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il nuovo Bando tipo n. 1 e il nuovo Bando tipo n. 2 per gli affidamenti sopra soglia europea di servizi, forniture e servizi tecnici. Le delibere introducono modifiche operative attese dalle stazioni appaltanti e recepiscono le novità del correttivo al Codice dei contratti pubblici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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