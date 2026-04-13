Appalti pubblici Anac | verifiche sui requisiti solo alle stazioni appaltanti

Da orizzontescuola.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le verifiche sui requisiti degli operatori economici negli appalti pubblici devono essere effettuate esclusivamente dalle stazioni appaltanti, senza delegare queste funzioni a soggetti privati. La decisione si applica a tutte le fasi di selezione e affidamento, garantendo che siano le stesse autorità pubbliche a controllare la conformità dei requisiti richiesti. La normativa mira a rafforzare i controlli e la trasparenza nelle procedure di gara.

Le stazioni appaltanti devono svolgere direttamente le verifiche sui requisiti degli operatori economici, senza possibilità di delegarle a soggetti privati. A ribadirlo è l’Autorità nazionale anticorruzione con il Comunicato del Presidente n. 8, approvato dal Consiglio il 1° aprile 2026, e con la delibera n. 116 della stessa data. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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