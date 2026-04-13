Appalti pubblici Anac | verifiche sui requisiti solo alle stazioni appaltanti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le verifiche sui requisiti degli operatori economici negli appalti pubblici devono essere effettuate esclusivamente dalle stazioni appaltanti, senza delegare queste funzioni a soggetti privati. La decisione si applica a tutte le fasi di selezione e affidamento, garantendo che siano le stesse autorità pubbliche a controllare la conformità dei requisiti richiesti. La normativa mira a rafforzare i controlli e la trasparenza nelle procedure di gara.