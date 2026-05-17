Aosta ha ospitato un evento speciale al Palaindoor, trasformato temporaneamente in un grande tatami. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno praticato tecniche di arti marziali, in un contesto che ha coinvolto anche temi legati al bullismo digitale. Durante l’iniziativa sono stati affrontati aspetti pratici su come le discipline marziali possano aiutare gli adolescenti a gestire le emozioni online, promuovendo un confronto tra pratiche sportive e comportamenti digitali consapevoli.

? Punti chiave Come può la disciplina del tatami contrastare il bullismo digitale?. Quali tecniche marziali aiutano gli adolescenti a gestire le emozioni online?. Perché la psicologa ha collegato la muscolatura alla reazione ai social?. Chi ha coordinato il percorso educativo per gli studenti delle scuole?.? In Breve Venerdì mattina coinvolti 120 studenti delle scuole secondarie di Châtillon e ITPR.. Psicologa Federica Cozza ha coordinato la parte sulla consapevolezza sociale e digitale.. Sette discipline coinvolte includono Aikido, Karate, Kung fu, Krav Maga, Ju-jutsu, Pugilato e Tai chi.. Progetto finanziato dal Fondo regionale politiche giovanili tramite avviso VDA GIOVANI 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, il Palaindoor diventa un grande tatami: successo per il festival

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