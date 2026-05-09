A Aosta, il Palaindoor offre spazi dedicati a diverse discipline sportive, con tariffe che variano in base alla stagione. Durante l'estate, i prezzi degli abbonamenti sono generalmente più bassi rispetto all'inverno. Per accedere alle strutture è necessario rispettare le modalità di prenotazione e le eventuali restrizioni in vigore. Attualmente, è possibile praticare sport al coperto come pallavolo, basket e atletica leggera.

? Domande chiave Quali sport è possibile praticare ora al Palaindoor?. Come cambiano i prezzi degli abbonamenti tra estate e inverno?. Chi gestisce concretamente le attività quotidiane all'interno dell'impianto?. Come si ottiene l'accesso per chi non è tesserato?.? In Breve Gestione affidata a UISP Valle d’Aosta APS, A.SS.V.A. ASD e FIDAL Valle d’Aosta.. Tariffe atletica variano da 2,50 euro estivi a 4,00 euro invernali per ingresso.. Abbonamenti semestrali costano tra 90,00 euro in estate e 150,00 euro in inverno.. Tessera specifica Palaindoor per non tesserati al costo di 10,00 euro.. Il Comune di Aosta, il CONI e la società ATS Palaindoor Aosta hanno fornito i dettagli operativi per l’accesso al Palaindoor e al Campo Tesolin, confermando che le strutture sono già aperte a tutta la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: sport e tariffe al Palaindoor, ecco come accedere alle strutture

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