Il Napoli Bike Festival apre con un sold out e grande successo di critica

La settima edizione della Randonnée di Napoli 2026 si è conclusa con un grande successo, registrando un sold out e un apprezzamento generale. Oltre 250 ciclisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato, affrontando due percorsi che hanno unito sport, paesaggi e impegno sociale. L’evento si è svolto senza incidenti, con un’organizzazione che ha ricevuto commenti positivi da parte dei partecipanti.

Luca Simeone, Direttore del Napoli Bike Festival: "Il successo di pubblico e critica per la Randonnée di Napoli primo evento del Napoli Bike Festival dimostra quanta voglia di bici e di strade sicure ci sia a Napoli" Si è conclusa con grande successo la settima edizione della Randonnée di Napoli 2026, evento che ha visto oltre 250 ciclisti provenienti da tutta Italia sfidarsi sui due percorsi, unendo sport, paesaggi mozzafiato e impegno sociale. L'edizione di quest'anno è stata particolarmente significativa, inserita nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport, e ha confermato la crescita della manifestazione che ormai è diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di cicloturismo.