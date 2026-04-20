Vincenzo Iannitti, un giovane di 20 anni di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, è stato trovato morto dentro un ripostiglio dopo essere scomparso da un mese. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, e le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. La famiglia e i conoscenti attendono aggiornamenti sulle cause e sui dettagli dell’accaduto.

È stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di un mese fa, il 18 marzo scorso. È uscito di casa forse per una passeggiata e non ha più dato sue notizie. Le speranze di vederlo ritornare sano e salvo si sono spente per sempre nel tardo pomeriggio di ieri quando i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca hanno rinvenuto il corpo del giovane in una cantinola scavata nel terreno a ridosso di un fabbricato in ristrutturazione, a poche decine di metri dalla Piazza Centrale, cuore della piccola frazione al confine tra Lazio e Campania.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio

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