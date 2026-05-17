Anticipazioni Che tempo che fa del 17 maggio | Fazio invita Sal Da Vinci dopo il palco dell’Eurovision 2026

Nella puntata di Che tempo che fa del 17 maggio, il conduttore ha invitato Sal Da Vinci, che ha partecipato al palco dell’Eurovision 2026. La trasmissione, come di consueto, combina momenti di attualità, intrattenimento e spettacolo, offrendo un palinsesto ricco di ospiti e interviste. La serata si presenta come un appuntamento domenicale con molteplici contenuti, caratterizzato da un’ampia varietà di temi affrontati e da un’attenzione particolare alle presenze artistiche e culturali in studio.

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