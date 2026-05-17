Anticipazioni Che tempo che fa del 17 maggio | Fazio invita Sal Da Vinci dopo il palco dell’Eurovision 2026
Nella puntata di Che tempo che fa del 17 maggio, il conduttore ha invitato Sal Da Vinci, che ha partecipato al palco dell’Eurovision 2026. La trasmissione, come di consueto, combina momenti di attualità, intrattenimento e spettacolo, offrendo un palinsesto ricco di ospiti e interviste. La serata si presenta come un appuntamento domenicale con molteplici contenuti, caratterizzato da un’ampia varietà di temi affrontati e da un’attenzione particolare alle presenze artistiche e culturali in studio.
Nuovo appuntamento domenicale con Che tempo che fa, che anche questa sera mescola attualità, intrattenimento e spettacolo in una puntata particolarmente ricca di ospiti. Al fianco di Fabio Fazio tornano come sempre Luciana Littizzetto, pronta con i suoi interventi ironici, e Filippa Lagerbäck. Tra attualità internazionale, musica e intrattenimento, la puntata del 17 maggio porta nello studio ospiti molto diversi tra loro, da Sal Da Vinci a Bernie Sanders, senza rinunciare ai momenti più leggeri. Le anticipazioni. “Che tempo che fa”, Sal Da Vinci dopo l’Eurovision 2026. Uno dei protagonisti della serata è Sal Da Vinci, fresco dall’esperienza all’ Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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