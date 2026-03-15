Domenica 15 marzo, su Nove, va in onda un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa. In questa puntata, Sal Da Vinci sarà ospite di Fazio, accompagnato da Carlo Verdone e Jasmine Trinca. La trasmissione continua a proporre interviste e incontri con personaggi noti del mondo dello spettacolo. La puntata si inserisce nel consueto palinsesto settimanale del programma.

Domenica 15 marzo torna su Nove il consueto appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa. Come sempre Fabio Fazio, insostituibile padrone di casa, condurrà una serata che mixa grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in una formula ormai riconoscibile e ben dosata. Con lui ci saranno come da tradizone Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche la puntata del 15 marzo si preannuncia ricca di volti noti tra i quali spiccano due grandi protagonisti del mondo del cinema come Carlo Verdone e Jasmine Trinca, oltre al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 15 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 15 marzo: Sal Da Vinci ospite di Fazio con Carlo Verdone e Jasmine Trinca

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