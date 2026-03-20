Un tesoro archeologico in casa I reperti erano rubati | denunciato

In una casa sono stati trovati numerosi reperti archeologici, tra cui alcuni di grande valore storico. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione delle forze dell’ordine, che hanno portato alla denuncia del proprietario. I reperti erano stati trafugati e conservati illegalmente, senza alcun permesso ufficiale. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato le procedure per il restauro e il recupero dei pezzi.

In casa custodiva un vero e proprio assortimento di reperti archeologici, tra i quali spiccano monete appartenenti a diverse epoche e frammenti di vasellame in terracotta, ma la collezione illecita comprendeva anche medaglie votive in metallo, fibule, utensili di uso domestico, lucerne e statuette votive sia in metallo che in pietra. Oltre ai reperti sono stati sequestrati tre metal detector, strumenti che si ritiene siano stati utilizzati per le attività di ricerca clandestina sul territorio. L’uomo, residente a Monte Santa Maria Tiberina, è ora accusato di furto, ricettazione e illecito impiego di beni culturali, anche per aver eseguito attività di ricerca archeologica in assenza delle autorizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un “tesoro“ archeologico in casa. I reperti erano rubati: denunciato Articoli correlati Gdf, restituiti preziosi reperti al Museo archeologico di PontecagnanoTempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di venerdì 6 febbraio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato... Fossili e reperti paleolitici sull’Isola dei Cipressi: custodire questo piccolo tesoro non fu reatoPusiano (Como) – Un tesoro archeologico, composto da oltre 150 pezzi in buona parte di origine paleolitica, riferibili con ogni probabilità a un... Approfondimenti e contenuti su Un tesoro archeologico in casa I... Temi più discussi: Un tesoro archeologico in casa. I reperti erano rubati: denunciato; Museo Archeologico: Sveleremo un tesoro: seimila monete d’oro trovate al Mandracchio; Tesoro di Como, slitta la mostra: apertura rinviata (forse ad aprile); In Calabria riapre un importante museo archeologico. Pontecagnano Faiano, affiora un tesoro archeologico nell’area dell’ex tabacchificioStampaSono state portate alla luce, nell‘area dell’ex tabacchificio Alfani, a Pontecagnano, 34 tombe risalenti ad un periodo compreso tra il IV e il III secolo Avanti Cristo. Un lavoro incessante, con ... salernonotizie.it Tesoro nascosto, l’Italia custodisce un sito archeologico unico dell’età del Ferro: borgo rarissimoNel cuore della Valpolicella, a pochi chilometri da Verona, si cela un tesoro archeologico e culturale di straordinaria importanza. Questo borgo, insignito del titolo de I Borghi più belli d’Italia, ... blitzquotidiano.it Concetta Pavone. . La CASCIATA è un'altro tesoro nascosto della pasticceria rurale. Una torta autentica che affonda le radici nella tradizione contadina povera, dove le uova e il latte venivano trasformati in un dessert da festa. Ingredienti • 500 ml di latte - facebook.com facebook #RomaBologna, c’è un tesoro: ai quarti con 25 milioni di euro x.com