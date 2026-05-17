Bernardo Silva ha confermato di aver avuto dei contatti con altri club, ma di aver rifiutato tutte le offerte. Il giocatore, che lascerà il Manchester City a parametro zero, ha reso noto di aver deciso di non trasferirsi altrove al momento. La sua scelta potrebbe avere ripercussioni nel mercato estivo, considerando che si tratta di un elemento di grande esperienza e qualità. La Juventus, in particolare, potrebbe beneficiare di questa decisione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla trattativa.

“Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no” Bernardo Silva esce allo scoperto sul proprio futuro. Quanto dichiarato dal fantasista portoghese, che lascerà il Manchester City a zero, rappresenta per certi versi una grande notizia per la Juventus. Come noto, i bianconeri lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Una grande notizia perché il 31enne, nell’intervento a ‘Canal 11’, ha escluso categoricamente un suo ritorno, perlomeno non nell’immediato, al Benfica: “Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no. Vorrei tornare lì, certo, però solo in un altro momento della mia carriera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Annuncio UFFICIALE di Bernardo Silva: è una grande notizia per la Juve

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