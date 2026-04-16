Bernardo Silva Juve lascerà il Manchester City | ora è ufficiale! L’annuncio del club e tutti i dettagli sul suo futuro

Il Manchester City ha ufficializzato che Bernardo Silva lascerà la squadra a giugno. La decisione è stata comunicata sia dal club che dal giocatore stesso, senza specificare i motivi della separazione. Silva, centrocampista portoghese, si avvia così a cambiare squadra dopo aver trascorso diverse stagioni in Inghilterra. La notizia è stata diffusa con un comunicato ufficiale, confermando l’intenzione di Silva di proseguire la carriera altrove.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juve, il portoghese lascerà il Manchester City a giugno. L’annuncio è arrivato direttamente dal club e dallo stesso giocatore. Le ultime. Il panorama del calciomercato internazionale è stato scosso da un annuncio ufficiale che profuma di fine di un’era: il Manchester City ha confermato che il fantasista portoghese lascerà il club quest’estate. Questa notizia ha immediatamente riacceso i riflettori sull’interesse della Juve per il portoghese. L’eventuale operazione di Bernardo Silva alla Juve porterebbe a Torino un calciatore dal curriculum semplicemente incalcolabile. Arrivato al City nel 2017, il trentunenne portoghese ha collezionato 451 presenze in nove anni di trionfi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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