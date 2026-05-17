Dopo il successo nei principali palasport della Penisola, è concluso ieri sera il Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo II di Annalisa con il gran finale al Palazzo Dello Sport di Roma. Partito lo scorso 23 aprile da Genova, il tour ha visto l’artista di Savona calcare il palco dell ‘Unipol Dome Arena di Milano il 9 maggio con un sold out davanti a 16mila persone. Il concerto nel capoluogo meneghino è stato il primo di una donna nella nuova venue, dove si esibita a sorpresa con Nessun Dorma. Il design dello show è affidato a Denso Studio nella figura di Jacopo Ricci come direttore creativo, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Annalisa fuochi, fiamme e sogni, nel grande finale del tour al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)

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Annalisa - Amica (ma noi siamo fuoco tour al Palazzetto dello Sport di Roma) 22/11/2025

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