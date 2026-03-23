La notte d’amore di Ernia al Palazzo Dello Sport di Roma photogallery

Da metropolitanmagazine.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Soldi Per Amore Tour di Ernia ha portato il rapper meneghino sul palco del Palazzo Dello Sport di Roma a distanza di tre anni, con l’unico appuntamento capitolino. Ernia le foto del concerto al Palazzo Dello Sport di Roma. Partito lo scorso 19 marzo da Jesolo, il tour arriva a supporto dell’album Per Soldi E Per Amore, pubblicato lo scorso settembre. Nella settimana della sua release, il quinto lavoro in studio dell’artista ha conquistato il  primo posto della classifica FIMINIQ, posizionandosi  #1  anche nella classifica FIMINIQ di CD, vinili e musicassette più venduti e con sette brani in Top10 FIMINIQ dei singoli  più venduti. Il brano Fellini feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La notte d’amore di Ernia al Palazzo Dello Sport di Roma (photogallery)

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