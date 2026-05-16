Andrea Sempio parla in tv | Non ho ammazzato io Chiara Poggi Mi sento come un pugile che prende 60 pugni
In un’intervista trasmessa su Rete4, Andrea Sempio, 38 anni, ha dichiarato di non aver ucciso Chiara Poggi. L’uomo, attualmente l’unico indagato nel nuovo filone di inchiesta riguardante il delitto avvenuto a Garlasco, ha usato l’immagine di un pugile per descrivere la sua sensazione di essere sotto attacco, affermando di sentirsi come qualcuno che riceve molti colpi. La conversazione si è svolta nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.
Andrea Sempio, l'uomo di 38 anni unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul delitto nel corso di un'intervista a Quarto Grado su Rete4, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Sempio ha. 🔗 Leggi su Today.it
Andrea Sempio: Io e Chiara Poggi nessun contatto - Porta a porta 19/11/2025
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