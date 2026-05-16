Andrea Sempio parla in tv | Non ho ammazzato io Chiara Poggi Mi sento come un pugile che prende 60 pugni

In un’intervista trasmessa su Rete4, Andrea Sempio, 38 anni, ha dichiarato di non aver ucciso Chiara Poggi. L’uomo, attualmente l’unico indagato nel nuovo filone di inchiesta riguardante il delitto avvenuto a Garlasco, ha usato l’immagine di un pugile per descrivere la sua sensazione di essere sotto attacco, affermando di sentirsi come qualcuno che riceve molti colpi. La conversazione si è svolta nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Andrea Sempio, l'uomo di 38 anni unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha parlato delle indagini sul delitto nel corso di un'intervista a Quarto Grado su Rete4, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Sempio ha. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Sempio: Io e Chiara Poggi nessun contatto - Porta a porta 19/11/2025

Sullo stesso argomento

“Mi spaventa l’idea di andare in carcere da innocente. L’orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi potrebbe essere spostato? La mia versione non cambia, non ho commesso io l’omicidio”: parla Andrea Sempio“Qualora si vada a processo, c’è ovviamente il rischio di una condanna e la cosa mi fa paura.

Omicidio Chiara Poggi, parla l'ex fidanzata di Andrea Sempio: «Non l'ho mai visto violento, mi sembrava normale»“Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere.

Non ho mai visto i video di Chiara e non c'è mai stato questo mio interesse verso di lei L'intervista esclusiva ad Andrea Sempio, che parla per la prima volta dopo la chiusura delle indagini #Quartogrado x.com

Garlasco, Sempio parla per la prima volta dopo chiusura delle indagini: Sono preoccupato, ma spiegherò tuttoAndrea Sempio ha parlato per la prima volta dopo la chiusura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Sempio è indagato come unico autore del delitto. Sono preoccupato ma spiegherò tutto. 0€ per ... fanpage.it

Garlasco, Andrea Sempio sbotta sulle intercettazioni in auto: Se sono indagato cosa posso avere in testa?Andrea Sempio respinge ogni accusa e nega l'ossessione per Chiara Poggi: Non ho mai visto i video. Risponde anche sulle intercettazioni ... virgilio.it