Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia | catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori
Dopo 53 giorni di indagini, uno dei due sospettati per l’aggressione avvenuta il 30 marzo a Savignano sul Rubicone è stato arrestato. La vittima, colpita con una mannaia, si trova in condizioni critiche e rischia la vita. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato uno dei due uomini ritenuti responsabili dell’attacco, che ha lasciato l’uomo gravemente ferito.
Si è chiuso il cerchio attorno ai responsabili della brutale aggressione avvenuta il 30 marzo a Savignano sul Rubicone, provincia di Forlì-Cesena. Uno dei due sospettati, il trentunenne di origini marocchine Abdessamad Chafoui, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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