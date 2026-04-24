Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia | catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori

Dopo 53 giorni di indagini, uno dei due sospettati per l’aggressione avvenuta il 30 marzo a Savignano sul Rubicone è stato arrestato. La vittima, colpita con una mannaia, si trova in condizioni critiche e rischia la vita. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato uno dei due uomini ritenuti responsabili dell’attacco, che ha lasciato l’uomo gravemente ferito.