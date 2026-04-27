Lunedì 27 aprile, nel Molise, l’Appennino si trova sotto l’effetto di piogge sparse, con alcuni brevi rovesci locali. Successivamente, le condizioni meteo cambieranno grazie all’arrivo di un anticiclone che porterà il sole nella regione. Le precipitazioni interessano principalmente le zone montuose, mentre il cielo si schiarisce nel corso della giornata. La situazione è in parte variata rispetto ai giorni precedenti, con un miglioramento nel pomeriggio.

? Cosa sapere Piogge sparse colpiscono l'Appennino molisano lunedì 27 aprile con brevi rovesci locali.. L'anticiclone porterà sole fino al 29 aprile prima della perturbazione di giovedì.. Il pomeriggio di questo lunedì 27 aprile 2026 vede il Molise interessato da una fase di instabilità meteorologica che colpisce prevalentemente le aree interne appenniniche con brevi rovesci locali. Mentre nei centri più vivaci come Campobasso e Isernia si avverte il passaggio di qualche nuvola, la situazione climatica della regione sta per subire un netto cambiamento. Nelle zone montuose dell’entroterra, dove i borghi si stringono tra i rilievi, la pioggia sta bagnando i sentieri in questo primo pomeriggio, ma gli esperti prevedono un rapido miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Molise: piogge in Appennino, poi arriva il sole dell’anticiclone

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