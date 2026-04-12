Movida violenta a Novara | ancora una rissa in centro l' intervento della polizia
Nella notte di ieri, nel centro storico di Novara, si è verificata un’altra rissa che ha richiesto l’intervento della polizia. La situazione rischiava di peggiorare, ma le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per sedare gli animi. La zona, già interessata da episodi simili nelle scorse settimane, si è trovata nuovamente al centro di una notte di tensione legata alla movida del fine settimana.
Ancora una notte violenta nel centro storico di Novara. Solo l'intervento immediato della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente in un'area già segnata da recenti episodi di cronaca legati alla movida del fine settimana.La rissa in cittàI disordini si sono verificati nella.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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