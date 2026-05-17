Nella serata di sabato 16 maggio, sulla Migliara 58, vicino a Borgo Hermada nel territorio di Terracina, si è verificato un incidente mortale. Un motociclista di 29 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. Questo episodio si aggiunge ad altri avvenuti nella stessa provincia, portando a un totale di quattro vittime sulle strade pontine in pochi giorni. La strada rimane teatro di incidenti che coinvolgono veicoli in movimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Nella serata di sabato 16 maggio, un nuovo incidente mortale (il terzo, per un totale di quattro vittime) si è verificato sulla Migliara 58, all’altezza di Borgo Hermada, nel territorio comunale di Terracina. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente della moto, Alessio Albertelli, 29 anni, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia Stradale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due mezzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ancora morti sulle strade pontine: un incidente in moto costa la vita ad Alessio. Aveva 29 anni

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