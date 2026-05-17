Ancora morti sulle strade pontine | un incidente in moto costa la vita ad Alessio Aveva 29 anni

Da dayitalianews.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 16 maggio, sulla Migliara 58, vicino a Borgo Hermada nel territorio di Terracina, si è verificato un incidente mortale. Un motociclista di 29 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. Questo episodio si aggiunge ad altri avvenuti nella stessa provincia, portando a un totale di quattro vittime sulle strade pontine in pochi giorni. La strada rimane teatro di incidenti che coinvolgono veicoli in movimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Nella serata di sabato 16 maggio, un nuovo incidente mortale (il terzo, per un totale di quattro vittime) si è verificato sulla Migliara 58, all’altezza di Borgo Hermada, nel territorio comunale di Terracina. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente della moto, Alessio Albertelli, 29 anni, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Polizia Stradale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due mezzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

ancora morti sulle strade pontine un incidente in moto costa la vita ad alessio aveva 29 anni
© Dayitalianews.com - Ancora morti sulle strade pontine: un incidente in moto costa la vita ad Alessio. Aveva 29 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO

Video CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terribile scontro auto-moto: perde la vita un 49enne. Ancora sangue sulle strade del Salento

Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauroIl rientro dal mare è stato segnato da un tragico incidente lungo la strada statale Romea, all’altezza del chilometro 21, nel pomeriggio di domenica...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web