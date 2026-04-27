Ancona al centro della Blue Economy | tra regate e sapori a Marina Dorica

Ancona è protagonista della Blue Economy con l'evento Tipicità in blu, che si svolge dal 16 al 22 maggio a Marina Dorica. La manifestazione include regate e iniziative legate ai prodotti tipici locali, attirando visitatori e operatori del settore marittimo e gastronomico. La città si prepara a ospitare questa manifestazione dedicata alle attività e alle tradizioni legate al mare, che coinvolge diversi espositori e partecipanti.

? Cosa sapere Ancona ospita dal 16 al 22 maggio la tredicesima edizione del festival Tipicità in blu.. L'evento promuove la blue economy tra Marina Dorica e la Mole Vanvitelliana.. Dal 16 al 22 maggio Ancona ospiterà la tredicesima edizione di Tipicità in blu, un evento che trasforma il waterfront dorico in un laboratorio per la blue economy con il tema centrale che vede il legame tra rilievi montuosi e distese marine. Il festival si propone come una piattaforma di esplorazione per settori che vanno dalla pesca alla cantieristica, toccando la ricerca scientifica, la sostenibilità, lo sport, la gastronomia e la cultura marinara. La manifestazione è strutturata per coinvolgere sia il tessuto professionale che quello cittadino, preparando il terreno anche per il ruolo che Ancona ricoprirà come Capitale Italiana della Cultura nel 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona al centro della Blue Economy: tra regate e sapori a Marina Dorica Notizie correlate Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il... Napoli hub della blue economy: istituzioni e imprese a confronto a Palazzo Donn’AnnaLa blue economy come leva di sviluppo e Napoli candidata a diventare hub strategico del Mediterraneo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionale; Blue economy, sicurezza e ricerca: ad Ancona il confronto sulle nuove regole della subacquea scientifica; Ancona, Tipicità in blu 2026 tra regate di chef e tour nella città marinara; Marketing ed eventi utili alla promozione turistica delle Marche, al via il bando regionale. Ancona, Tipicità in blu 2026 tra regate di chef e tour nella città marinaraDal 16 al 22 maggio ad Ancona torna il laboratorio di futuro che esplora il mare in tutte le sue sfaccettature ... centropagina.it «Ancona capitale della blue economy». Al via nel weekend Tipicità in Blu 2025ANCONA Ad Ancona il sole sorge e tramonta sul mare, tutto passa attraverso, e tutto ritorna, al mare. «Questa città è la capitale della blue economy. Qui c’è il porto turistico, la pesca, la ... corriereadriatico.it Calabria - Blue economy: leva strategica per la crescita - facebook.com facebook Reti compostabili e stop al polistirolo nella pesca: “La blue economy non è solo economia, sulla difesa del mare sono gli adulti quelli indifferenti” x.com