Nella notte tra il 26 e il 27 aprile, un incendio ha coinvolto una casa in via Tre Mori a Forlì, provocando l’evacuazione di 21 persone. Cinque residenti sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Forlì, 27 aprile 2026 – Notte di paura a Forlì in via Tre Mori, all’angolo con via Marsala, dove alle 2.15 quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio sviluppatosi nelle cantine di un edificio. Le fiamme, divampate nella parte bassa dello stabile, hanno rapidamente generato una densa coltre di fumo che ha invaso i vani scala e raggiunto gli appartamenti dei piani superiori. L’intervento si è concentrato su due fronti: da un lato il contenimento e lo spegnimento del rogo, dall’altro la messa in sicurezza degli occupanti. Proprio la diffusione del fumo ha reso necessaria l’evacuazione di 21 persone, alcune delle quali sono state raggiunte e fatte scendere anche con l’ausilio dell’autoscala.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura a Forlì: 21 persone evacuate dopo l’incendio in una casa, 5 residenti finiscono all’ospedale

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