Un mese con i vigili di notte Oltre 220 persone controllate Stretta sull’alcol ai minori

In un mese di attività notturna, la polizia locale ha effettuato controlli su oltre 220 persone, concentrandosi principalmente nei fine settimana tra giovedì e sabato dalle 19,15 alle 1,15. La stretta si è concentrata in particolare sulla verifica del rispetto delle norme contro l’uso di alcol tra i minori. L’amministrazione ha reso pubblico un bilancio delle operazioni svolte durante questo periodo.

Un mese di servizi notturni della polizia locale. L’amministrazione ha stilato un primo bilancio dell’attività che ha portato gli agenti a presidiare le strade nei fine settimana (giovedì, venerdì e sabato) dalle 19,15 alle 1,15. Il comandante del corpo, Giuseppe Mastursi, ha fatto il punto dopo i primi undici servizi effettuati. Intanto le identificazioni a tappeto in città con 222 persone alle quali sono stati chiesti i documenti; la metà di questi sono minorenni. Un numero importante, che riflette la volontà di porre particolare attenzione ai fenomeni di disagio giovanile. "L’attivazione del terzo turno – ha detto la sindaca, Claudia Sereni – nasce dall’esigenza di garantire un presidio sempre più capillare sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mese con i vigili di notte. Oltre 220 persone controllate. Stretta sull’alcol ai minori Articoli correlati Stretta nelle zone della movida di Milano: controllate 743 persone sotto NataleNei giorni di Natale sono stati rafforzati i controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida di Milano. Leggi anche: Maxi controlli sulle strade di Milano, 719 persone controllate: 5 guidavano sotto l'effetto di alcol e droghe Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un mese con i vigili di notte Oltre 220... Discussioni sull' argomento Un mese con i vigili di notte. Oltre 220 persone controllate. Stretta sull’alcol ai minori; Sulla Provinciale a lago senso unico alternato con semaforo per oltre un mese; Bayern Monaco-Atalanta, Raspadori torna a disposizione dopo oltre un mese; Ristabilito il contatto con il coronografo di Proba-3. Come avere un mese di streaming gratis su Apple MusicNon lasciarti sfuggire l'occasione, approfitta dell'offerta che regala un mese di streaming su Apple Music con oltre 100 milioni di brani. Non lasciarti sfuggire l'occasione, approfitta dell'offerta ... punto-informatico.it MEDIO ORIENTE | Media, 'oltre 100 feriti negli attacchi dell'Iran a Dimona e Arad in Israele". Alcuni sono in gravi condizioni, tra cui un bambino di 12 anni e una bambina di 5 anni. Le difese aeree non sono riuscite a intercettare i missili iraniani #ANSA - facebook.com facebook La Juventus non va oltre il pari ma ritrova Milik e Vlahovic: in campo insieme dopo i rispettivi infortuni #JuveSassuolo x.com