Anche l’Isia di Urbino al Salone del Libro in corso a Torino

In questi giorni, l’Isia di Urbino è presente al Salone del Libro di Torino, un evento che riunisce numerosi attori del mondo dell’editoria e della cultura. La partecipazione mira a offrire uno spazio di confronto sulle opportunità future degli studenti, sia dopo il diploma che dopo la laurea. L’obiettivo è anche mettere in luce il ruolo dell’Alta Formazione Artistica, di cui fanno parte gli istituti Isia, come elemento importante nel panorama dell’educazione artistica e della formazione professionale.

Anche l’Isia Urbino in questi giorni è a Torino al Salone del Libro. L’obiettivo è di offrire un punto di incontro strategico sulle prospettive post-diploma e post-laurea degli studenti, e in particolare valorizzare il sistema dell’Alta Formazione Artistica (Afam) di cui gli Isia fanno parte. L’Isia urbinate è l’unico ad essere interamente dedicato alla comunicazione visiva. Al centro dei suoi percorsi didattici è l’oggetto libro, esplorato nelle sue diverse declinazioni e nei linguaggi che lo attraversano, con particolare attenzione a tutte le fasi del processo editoriale. Venerdì i docenti e gli studenti hanno presentato ai visitatori del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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