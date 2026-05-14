Torino al via il Salone del libro Presenti anche media Cei

A Torino si sta svolgendo il Salone del Libro, evento che ogni anno richiama numerosi editori, autori e visitatori. Tra le presenze, quest’anno si conta anche una partecipazione importante di media della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. La rassegna, aperta al pubblico, offre una vasta gamma di pubblicazioni e incontri. La presenza dei media della Cei rappresenta un elemento di rilievo tra le tante realtà coinvolte in questa edizione.

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Al Salone del Libro di Torino le novità di questa edizione vedono una significativa partecipazione editoriale della Chiesa italiana. Servizio di Saverio Simonelli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Torino, al via il Salone del libro. Presenti anche media Cei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino, al via il Salone del libro. Presenti anche media Cei Sullo stesso argomento Leggi anche: Salone del libro di Torino. Presenti sei editori senesi Il libro “Psicoanalisi e infanzia” di Adelia Lucattini al salone del libro di TorinoAl salone internazionale del libro di Torino 2026 sarà presentato il volume “Psicoanalisi e infanzia. Temi più discussi: Al via il Salone del libro ritorna la nostra Arena; Il mondo salvato dai ragazzini: al via il Salone del Libro di Torino; Salone del Libro 2026: quanto costa il biglietto e chi ha diritto a sconti e riduzioni, la guida; La Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Al via il 38° Salone del libro di Torino. Giuli: Mi auguro che sia il giardino della concordia x.com Torino: raggiro dei finti sordomuti al Salone Internazionale del Libro, il Questore emette 4 fogli di via dal Comune di Torino(mi-lorenteggio.com) Torino, 14 maggio 2026 – Nella prima giornata del 38° Salone Internazionale del Libro di Torino, la Polizia di Stato è intervenuta identificando alcuni finti sordomuti tra la foll ... mi-lorenteggio.com Al via il 38° Salone del libro di Torino. Giuli: Mi auguro che sia il giardino della concordiaEdizione dedicata a Il mondo salvato dai ragazzini: oltre 1250 marchi editoriali, 2700 appuntamenti e grandi ospiti internazionali, da Emmanuel ... huffingtonpost.it