Salvini da Napoli | Trump sbaglia ad attaccare il Papa Noi sempre amici degli americani
Nella città di Napoli, un politico ha commentato le recenti dichiarazioni dell'ex presidente statunitense riguardo al Papa, sostenendo che sbaglia a criticare il pontefice. Ha aggiunto che il suo partito mantiene rapporti di amicizia con gli Stati Uniti. La discussione si è intrecciata con eventi come la presenza di una flottiglia nel Mediterraneo, le tensioni tra Trump e il Vaticano, e manifestazioni legate alla chiusura di un ex covo della criminalità organizzata.
Trump e il Papa, la Flottilla, l'Unione europea e il padiglione russo alla Biennale di Venezia. L'abbattimento di un ex covo della camorra diventa l'occasione per manifestare il 'Salvini pensiero'. Così, a margine dell'evento per l'inizio dei lavori di abbattimento di Palazzo Fienga, a Torre.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Trump torna ad attaccare il Papa: la risposta del Cardinale Parolin e la reazione di SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse del presidente USA contro il Pontefice Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare...
Leggi anche: Trump torna ad attaccare l’Italia: “Non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Trump rilancia intervista di Salvini a Breitbart prima del viaggio di Rubio in Italia; Saviano, la stoccata a Salvini e la difesa di Gomorra: Non sono un problema per Napoli; Mattarella: Resistenza oggi significa difendere libertà e pace; Biennale, Salvini: sarò a Venezia, nessun padiglione escluso. Io non litigo mai, con Giuli abbiamo visioni diverse sulla burocrazia.
Salvini equilibrista, smarcamento soft da Trump: Bene apprezzi mia intervista, ma è di febbraioDal leader leghista nessuna rincorsa ad accreditarsi come uomo del tycoon in Italia, ma qualche frase di circostanza per non scaricarlo del tutto ... repubblica.it
L’intervista di Salvini che è piaciuta tanto a Trump: Grazie al presidente USA per il suo coraggioDonald Trump ha rilanciato sul proprio profilo Truth un'intervista della testata di estrema destra Breitbart a Matteo Salvini ... fanpage.it
#attualità Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini --> https://shorturl.at/9x14l - facebook.com facebook