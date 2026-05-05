Salvini da Napoli | Trump sbaglia ad attaccare il Papa Noi sempre amici degli americani

Nella città di Napoli, un politico ha commentato le recenti dichiarazioni dell'ex presidente statunitense riguardo al Papa, sostenendo che sbaglia a criticare il pontefice. Ha aggiunto che il suo partito mantiene rapporti di amicizia con gli Stati Uniti. La discussione si è intrecciata con eventi come la presenza di una flottiglia nel Mediterraneo, le tensioni tra Trump e il Vaticano, e manifestazioni legate alla chiusura di un ex covo della criminalità organizzata.