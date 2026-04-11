Negli ultimi giorni, sui social si sono diffusi numerosi meme dedicati a Matteo Salvini, che si è recato in Molise per seguire da vicino l’area colpita da una frana. Una fotografia ha attirato l’attenzione e circola molto online: mostra il ministro delle Infrastrutture inginocchiato sulla zona franato, con lo sguardo rivolto verso il fronte di roccia e terra che ha diviso in due l’Italia.

Una foto è diventata virale in poche ore: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini accovacciato sulla frana di Petacciato, lo sguardo chino verso il fronte franoso che ha letteralmente spaccato l’Italia in due. I meme sono impazzati sui social, ma dietro quella posa c’è una storia che racconta molto più di un blitz politico. C’è il ritratto di un territorio fragile, dimenticato, dove l’emergenza è diventata normalità e la prevenzione una parola vuota. Martedì scorso, la storica frana di Petacciato – paese di 3500 abitanti a nord di Termoli – si è riattivata con una violenza inaspettata. In pochi attimi ha tranciato la linea ferroviaria adriatica e l’autostrada A14, paralizzando le uniche infrastrutture che tengono in vita il collegamento tra Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “The Amazing Salvini”: pioggia di meme su Matteo Salvini, accorso in Molise per monitorare la situazione post frana

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