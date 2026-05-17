Amministrative 2026 Carbone | La vallata industriale deve diventare un hub strategico nazionale per innovazione ed energia

Durante un intervento pubblico, il rappresentante locale ha dichiarato che la vallata industriale di Chieti Scalo dovrebbe riacquistare un ruolo principale nello sviluppo industriale nazionale. Ha sottolineato l’obiettivo di valorizzare settori considerati strategici per il Paese, con l’intento di instaurare un rapporto diretto con il Governo e le istituzioni centrali. Queste affermazioni sono state fatte in vista delle prossime amministrative del 2026, con l’intenzione di rilanciare l’area come un punto di riferimento nel settore dell’innovazione e dell’energia.

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“La vallata industriale di Chieti Scalo deve tornare ad avere un ruolo centrale nello sviluppo industriale italiano, puntando su settori strategici per il Paese e capaci di aprire un dialogo diretto con il Governo e con Palazzo Chigi”. Questa la proposta di Alessandro Carbone, candidato sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aerospazio: Bergamo punta a diventare hub strategico europeoIl professor Gianluca D’Urso, alla guida del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione presso l’Università degli... Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata... Amministrative 2026, il candidato sindaco Carbone punta sui giovani alla guida del cambiamento con Liberali per Chieti x.com Elezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net Amministrative, Di Prete è fuori: pacchetti di voti da non disperdereIl Consiglio di Stato conferma: Di Prete fuori dalla corsa. Sarà una sfida tra Rotondo e Carbone. I vizi di forma contestati sono risultati determinanti. È caccia al patrimonio di voti ... ciociariaoggi.it