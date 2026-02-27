Salute | Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità

A Milano si è conclusa ieri la tavola rotonda finale della prima edizione di un evento dedicato alla salute e all’innovazione in Italia. Durante l’incontro, sono state discusse le strategie del settore per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo della longevità, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo del paese come centro europeo di innovazione nel settore.

(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata nel 2025, con il supporto del founding partner Axa Italia, con l’obiettivo di posizionare il nostro Paese come leader nell’innovazione per la longevità, trasformando la transizione demografica in una leva strategica di crescita economica e competitività. L’Italia è oggi tra i Paesi più longevi al mondo, con un’aspettativa di vita che ha raggiunto gli 83,9 anni nel 2024 e che, secondo le proiezioni, arriverà a 87,2 anni entro il 2050. Parallelamente, l’old-age dependency ratio, il rapporto tra popolazione non attiva e popolazione in età lavorativa, è destinato a salire fino al 74,4% entro il 2050, con un impatto strutturale su welfare, sanità e sostenibilità dei sistemi di protezione sociale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Alessandria punta sui giovani: progetto per trasformare spazi urbani in hub di innovazione per under 35 Dopo Crans-Montana la svolta sui trapianti di tessuti: la Lombardia punta a un hub europeoC’è un filo sottile che lega la programmazione sanitaria della Regione Lombardia per il 2026 alle immagini che hanno segnato queste settimane: la... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Salute mentale: il Piano Azione nazionale 2025-2030 punta alla prevenzione; Comunicazione Italiana; Benvenuta Helyx: il nuovo ecosistema editoriale che riscrive il futuro dell’healthcare in Italia; Salute e migrazioni, crescono le fragilità nell’accesso alle cure. Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevitàSi è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata nel 2025, con il supporto del founding partner Axa Italia, con l’o ... adnkronos.com AI, il futuro della cura in Italia passa dalla formazioneFoto: LaPresse Analisi predittiva delle patologie, diagnosi sempre più precoce, scoperta di nuovi farmaci: ... msn.com Tele Club Italia. . TG + Salute del 27 Febbraio 2026 - facebook.com facebook Ministero della Salute (@MinisteroSalute) / Posts / X x.com