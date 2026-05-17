Amministrative 2026 bagno di folla per Salvini arrivato a Chieti per sostenere il candidato sindaco Colantonio FOTO
Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Chieti si è registrato un grande afflusso di pubblico durante una visita politica del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La presenza di Salvini ha attirato numerosi supporter e curiosi, che hanno partecipato all’evento per ascoltare le sue parole in vista delle elezioni comunali del 24 maggio. Il politico ha sostenuto pubblicamente il candidato sindaco, appartenente a una coalizione composta da diversi partiti, in una manifestazione che ha coinvolto un’ampia porzione di cittadini.
Grande entusiasmo e partecipazione, nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Chieti, per il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in città a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio, in vista delle elezioni comunali del 24 e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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