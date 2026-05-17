Amministrative 2026 bagno di folla per Salvini arrivato a Chieti per sostenere il candidato sindaco Colantonio FOTO

Da chietitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Chieti si è registrato un grande afflusso di pubblico durante una visita politica del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La presenza di Salvini ha attirato numerosi supporter e curiosi, che hanno partecipato all’evento per ascoltare le sue parole in vista delle elezioni comunali del 24 maggio. Il politico ha sostenuto pubblicamente il candidato sindaco, appartenente a una coalizione composta da diversi partiti, in una manifestazione che ha coinvolto un’ampia porzione di cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande entusiasmo e partecipazione, nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Chieti, per il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in città a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio, in vista delle elezioni comunali del 24 e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Matteo Salvini torna a Chieti: l'incontro con il leader della Lega per sostenere il candidato sindaco ColantonioMatteo Salvini torna in Abruzzo: il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega sarà a Chieti domani, sabato 16...

Amministrative 2026: Fratoianni a Chieti per sostenere il candidato sindaco Legnini, i quartieri al centro del programmaGiornata densa di incontri e confronto con la città, quella di venerdì, per il candidato sindaco Giovanni Legnini: dagli appuntamenti itineranti con...

amministrative 2026 bagno diElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net

amministrative 2026 bagno diAmministrative, Marsala si stringe attorno a Sturiano: bagno di follaOltre 350 persone per l'apertura della campagna elettorale. Il presidente uscente del Consiglio Comunale si candida: Onorato di servire i cittadini con - Marsala News ... marsalanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web