Amministrative 2026 bagno di folla per Salvini arrivato a Chieti per sostenere il candidato sindaco Colantonio FOTO

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, a Chieti si è registrato un grande afflusso di pubblico durante una visita politica del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La presenza di Salvini ha attirato numerosi supporter e curiosi, che hanno partecipato all’evento per ascoltare le sue parole in vista delle elezioni comunali del 24 maggio. Il politico ha sostenuto pubblicamente il candidato sindaco, appartenente a una coalizione composta da diversi partiti, in una manifestazione che ha coinvolto un’ampia porzione di cittadini.

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