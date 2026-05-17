Amici stasera la finale e il montepremi da 150mila euro | chi vincerà?

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, su Canale 5, viene trasmessa in diretta la finale del talent show. La puntata si svolge in prima serata e vede in palio un montepremi di 150.000 euro. La trasmissione coinvolge concorrenti che si sono sfidati durante tutta la stagione, determinati a conquistare il titolo. La serata sarà caratterizzata da esibizioni e interventi dei partecipanti, con il pubblico che si prepara a conoscere il vincitore. La finale rappresenta l'ultima occasione per i concorrenti di dimostrare le proprie capacità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – La finale di 'Amici' andrà in onda stasera, domenica 17 maggio, in diretta in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi condurrà l'atto conclusivo della venticinquesima edizione del talent show più longevo e seguito della televisione italiana.  Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

Video Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip 2026: il pubblico ha già scelto la prima finalista. Chi vincerà la corsa al montepremi finale?Il pubblico ha già incoronato la vincitrice del Gf Vip e nessuno nella Casa sembra rendersene conto.

Amici, domenica c'è la finale: ecco chi vincerà secondo i bookieUltimo atto del talent di Maria De Filippi, pronta ad assegnare la corona all'erede di Daniel Doria: c'è un altro ballerino che si trova davanti a...

amici stasera la finaleAmici, stasera la finale e il montepremi da 150mila euro: chi vincerà?Tempo di lettura: 2 minuti(Adnkronos) – La finale di 'Amici' andrà in onda stasera, domenica 17 maggio, in diretta in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi condurrà l'atto conclusivo della ventic ... vglobale.it

amici stasera la finaleLa finale di Amici 25 Serale non va in onda stasera 16 maggio: i motivi del cambio di programmazioneAmici 25 non va in onda sabato: finale spostata a domenica 17 maggio in diretta su Canale 5. In prima tv Il Gladiatore 2 al posto del talent ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web