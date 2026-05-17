Amici stasera la finale e il montepremi da 150mila euro | chi vincerà?
Stasera, su Canale 5, viene trasmessa in diretta la finale del talent show. La puntata si svolge in prima serata e vede in palio un montepremi di 150.000 euro. La trasmissione coinvolge concorrenti che si sono sfidati durante tutta la stagione, determinati a conquistare il titolo. La serata sarà caratterizzata da esibizioni e interventi dei partecipanti, con il pubblico che si prepara a conoscere il vincitore. La finale rappresenta l'ultima occasione per i concorrenti di dimostrare le proprie capacità.
(Adnkronos) – La finale di 'Amici' andrà in onda stasera, domenica 17 maggio, in diretta in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi condurrà l'atto conclusivo della venticinquesima edizione del talent show più longevo e seguito della televisione italiana. Dopo un percorso lungo otto mesi, fatto di studio, disciplina e sfide, cinque talenti si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!
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