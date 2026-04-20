Il pubblico ha deciso e ha già scelto la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma all’interno della Casa nessuno pare esserne a conoscenza. La competizione continua con altri concorrenti in corsa per il titolo e il montepremi finale. La trasmissione prosegue con i concorrenti che affrontano le sfide quotidiane, mentre l’attenzione si concentra sui prossimi sviluppi della gara.

Il pubblico ha già incoronato la vincitrice del Gf Vip e nessuno nella Casa sembra rendersene conto. La finale è una formalità o può ancora succedere qualcosa di clamoroso? Ecco gli ultimi pronostici! Il Grande Fratello Vip torna a fare parlare di sé, e questa volta con un nome che non sorprende chi segue il programma dall’inizio. Antonella Elia è la prima finalista ufficiale dell’ottava edizione del reality di Canale 5, ed è già la grande favorita per la vittoria finale. Il Grande Fratello Vip 2026: un’edizione che ha saputo reinventarsi. L’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via con una novità assoluta: la conduzione affidata nuovamente a Ilary Blasi, tornata al timone del programma dopo anni di assenza.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Grande Fratello Vip 2026: il pubblico ha già scelto la prima finalista. Chi vincerà la corsa al montepremi finale?

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