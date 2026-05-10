Amici di Maria De Filippi top e flop ottava puntata del Serale Le pagelle della semifinale

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, si sono confrontati concorrenti tra momenti di successo e difficoltà. La semifinale ha visto le ultime valutazioni dei giudici e le scelte dei professori, mentre gli allievi si sono esibiti davanti al pubblico. La puntata ha concluso un percorso di mesi di sfide, con confronti serrati e analisi dettagliate delle performance. Ora, l’attenzione si sposta verso la finalissima.

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Dopo mesi di sfide, giudizi pungenti, consigli degli esperti del settore e discussioni (immancabili) tra i professori, Amici di Maria De Filippi si sta preparando all'ultimo atto. Domenica 17 maggio, rigorosamente in diretta, andrà in onda la finalissima e spetterà ai telespettatori decretare il.🔗 Leggi su Today.it

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