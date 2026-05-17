Questa sera si svolge la finale di un talent molto seguito, con cinque concorrenti che si sfideranno per la vittoria. Uno di loro sarà eliminato immediatamente, riducendo il numero dei finalisti. Le anticipazioni indicano che i partecipanti si esibiranno in diverse prove, mentre il pubblico e la giuria decideranno chi proseguirà nel percorso. L’evento, trasmesso in diretta, coinvolge numerosi spettatori che seguono con attenzione ogni fase della serata.

L'attesa è finalmente finita. Questa sera, domenica 17 maggio, va in onda in diretta su Canale 5 l'ultimo e imperdibile appuntamento con la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un percorso lunghissimo, iniziato con i casting a giugno 2025 e proseguito tra i banchi della scuola a partire dal 28 settembre. Dei 17 allievi che erano riusciti a conquistare l'ambita maglia oro per il Serale lo scorso marzo, ne sono rimasti solo 6 a contendersi la vittoria. Tra sfide ad alta tensione, coreografie spettacolari e tanto talento, stasera scopriremo chi alzerà al cielo la coppa del vincitore assoluto in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della finale di oggi 17 maggio

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Anticipazioni Amici di Maria de Filippi 26.I ballerini a rischio di non partecipare alla finale

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