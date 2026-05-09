Amici di Maria De Filippi le anticipazioni di oggi 9 maggio

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 9 maggio, si tiene la semifinale della venticinquesima edizione di un talent show condotto da Maria De Filippi. I concorrenti più giovani hanno superato le fasi precedenti e si sfidano davanti a pubblico e giuria. Durante la trasmissione, vengono presentate le esibizioni che decideranno chi accederà alla finalissima. La puntata si svolge in un clima di attesa e tensione, con molti occhi puntati sui partecipanti.

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Il conto alla rovescia per il gran finale è giunto al momento della verità. Questa sera, sabato 9 maggio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce l'attesissimo ottavo appuntamento con il Serale di Amici 25. Il talent show si conferma regina indiscussa del sabato sera: la scorsa puntata ha infatti registrato un nuovo picco di ascolti con 2.937.000 spettatori e uno share del 22.2%.  Come rivelato dalle anticipazioni di Superguidatv, l'atmosfera in studio è carica di adrenalina per la semifinale: con soli sei allievi rimasti a contendersi il sogno, la selezione si fa spietata. Il sipario si alza alle 21.23 per una serata cruciale che decreterà ufficialmente chi saranno i finalisti di questa edizione, lasciando fuori dalla porta le ultime, dolorose delusioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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