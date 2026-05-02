Amici di Maria De Filippi le anticipazioni di oggi 2 maggio

Il 2 maggio, tra le anticipazioni ufficiali, si segnala che sono ancora otto i partecipanti che si contendono i posti disponibili per la finale della 25ª edizione del talent. I concorrenti si sono affrontati nelle ultime sfide, con alcune eliminazioni che hanno ridotto il numero dei finalisti. La serata ha visto momenti di tensione e performance significative, mentre si avvicina sempre di più la conclusione del percorso di questa edizione.

La corsa verso la gloria finale si fa sempre più serrata. Stasera, sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce il settimo appuntamento con il Serale di Amici 25. Il talent show continua a confermarsi un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano: la scorsa puntata ha infatti incollato allo schermo 2.881.000 spettatori, registrando uno share del 21.8%. Come rivelato dalle anticipazioni di SuperguidaTV, la tensione in studio è ormai palpabile: con soli otto allievi rimasti in gara, il margine d'errore è ridotto a zero. Il sipario si alza alle 21.20 per una serata che segnerà uno spartiacque decisivo, portando i talenti più meritevoli direttamente alla soglia della semifinale e riservando due pesantissime eliminazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 2 maggio Uomini e Donne, Trono Over - La decisione di Sebastiano con Elisabetta Notizie correlate Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 febbraio 2026Domenica 8 febbraio 2026 Amici di Maria De Filippi torna con una nuova puntata del pomeridiano, in programma dalle 14 alle 15. Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 18 aprileQuinto appuntamento con il Serale della 25ª edizione di Amici, in onda stasera, sabato 18 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 25 aprile; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?; Amici di Maria De Filippi, top e flop sesta puntata del Serale. Le pagelle. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: ospitiCosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata di sabato 2 maggio 2026? Ecco tutti gli spoiler ... superguidatv.it Serale di Amici, anticipazioni settima puntata (2 maggio): chi è stato eliminato, chi sono gli ospitiTutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento con il talent di Maria De Filippi registrato giovedì 30 aprile e in onda stasera su Canale 5 ... today.it Ad Amici di Maria De Filippi 25 la tensione sale ancora. Durante la quinta puntata, lo scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano si accende sul caso del ballerino Alessio. Dopo la lettera della Celentano, arriva la replica durissima di Emanuel Lo: “Se - facebook.com facebook