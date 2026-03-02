Come sta Daniele Scardina 3 anni dopo l'emorragia cerebrale | Lenta ripresa Ero un campione oggi lotto per la vita

Tre anni dopo l'emorragia cerebrale, Daniele Scardina si trova ancora in fase di recupero. L'ex pugile, intervenuto in un'intervista a Verissimo, ha spiegato di essere in una lenta ripresa e di dover ancora affrontare molte sfide. Nel 2023, l’atleta ha vissuto un episodio che ha messo a rischio la sua vita, e ora parla della sua condizione attuale.

Come sta Daniele Scardina 3 anni dopo l’emorragia cerebrale: Lenta ripresa. Ero un campione, oggi lotto per la vitaDaniele Sacardina si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo. L’ex pugile, nel 2023, ha avuto un’emorragia cerebrale che ha messo a rischio la sua vita. fanpage.it

Come sta Daniele Scardina? L’emorragia cerebrale nel 2023/ Sto reimparando a vivereCome sta Daniele Scardina? Dopo l'emorragia cerebrale del 2023, l'ex pugile è tornato pian piano a respirare e poi a camminare, con piccoli passi ... ilsussidiario.net

