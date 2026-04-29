Daniele Doria un anno dopo Amici 25 | Ho lasciato New York non riuscivo a raggiungere i miei obbiettivi

Un anno dopo la partecipazione a Amici 25, il ballerino ha deciso di lasciare New York, dove aveva ottenuto una borsa di studio, ma non aveva completato. Ha spiegato di aver scelto di tornare in Italia perché gli obiettivi che si era prefissato risultavano irraggiungibili in quel contesto. Attualmente, vive e lavora nel suo paese d'origine, lasciando alle spalle l’esperienza americana.

Che cosa fa oggi Daniele Doria, vincitore di Amici 25? Il ballerino ha raccontato di essere tornato definitivamente in Italia dopo la borsa di studio a New York, che ha preferito non completare: "Mi sono messo in testa degli obbiettivi che in quel posto era impossibile raggiungere".🔗 Leggi su Fanpage.it

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