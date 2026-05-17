Nella finale di Amici 25, il televoto totale ha subito modifiche all’ultimo momento, influenzando le modalità di voto e le procedure di selezione. Le regole sono state cambiate poco prima dell’evento, senza comunicazioni anticipate ai partecipanti o al pubblico. Questa variazione ha generato un certo stupore tra gli spettatori e ha portato a una situazione inedita rispetto alle edizioni precedenti, dove i criteri di votazione erano già stati stabiliti e comunicati in anticipo.

La finale di Amici 25 promette scintille e, stavolta, il colpo di scena non riguarda solo gli allievi. A poche ore dalla diretta del 17 maggio, emergono nuovi dettagli sul regolamento della finalissima che avrebbe mandato in tilt anche i fan storici del talent. Il pubblico da casa diventerà infatti l’unico vero giudice della serata, mentre la giuria perderà il peso decisivo avuto durante tutto il Serale. Una scelta che starebbe facendo discutere parecchio dietro le quinte di Canale 5, soprattutto dopo le polemiche esplose in semifinale. Intanto i fan si stanno già mobilitando sui social e il rischio ribaltoni appare più concreto che mai. Secondo il regolamento circolato online su alcuni siti come Coming Soon, la finale di Amici 25 sarà interamente affidata al televoto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25: televoto totale e regolamento cambiato all’ultimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Amici 25 finale: televoto decisivo e nuovi regolamenti per la vittoria

Serale Amici 25: gara sospesa e caos sul regolamentoAmici 25 arriva all’ultima domenica del pomeridiano con una puntata fuori schema e un clima che ha fatto discutere.

Guida alla finale di Amici 25: perché non va in onda di sabato, come funziona il televoto e chi rischia subito l'eliminazioneTutto quello che c'è da sapere sulla finale di Amici 25 in onda domenica 17 maggio. Ecco perché la data cambia per l'Eurovision, come funziona il televoto e chi sono i finalisti in gara. cosmopolitan.com

Amici 25 finale spostata alla domenica regolamento televoto ed eliminazioniFinale Amici 25: data, orario, regolamento e protagonisti La finale di Amici 25, talent di Maria De Filippi, andrà in onda domenica 17 maggio alle 21: ... assodigitale.it