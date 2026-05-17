La finale di Amici 25 si svolgerà questa sera, 17 maggio 2026, dopo aver spostato la data per non sovrapporsi con l’Eurovision. I concorrenti sono pronti ad affrontare il televoto decisivo, che avrà un ruolo centrale nel determinare il vincitore. Sono stati introdotti nuovi regolamenti che modificano le modalità di votazione e assegnazione dei premi. I fan seguono con attenzione ogni sviluppo, mentre le ultime ore prima dell’evento sono caratterizzate da grande attesa e discussioni sui possibili risultati.

La finale di Amici 25 si avvicina e i fan sono in trepidante attesa. L’evento, che si terrà stasera, 17 maggio 2026, ha visto un cambio di data per evitare la concorrenza con l’Eurovision. I concorrenti in gara sono Lorenzo, Angie, Emiliano, Alessio ed Elena, tutti pronti a conquistare il pubblico. Ma chi sarà il superfavorito? Marcello Sacchetta risponde a Peparini sulla coreografia di Sal Da Vinci Novità per la finale di Amici 25. Quest’anno, il televoto avrà un ruolo cruciale nella scelta del vincitore. I giudici, tra cui Gigi D’Alessio e Amadeus, commenteranno le esibizioni, ma non potranno influenzare il risultato finale. Il potere è nelle mani del pubblico, che potrà votare tramite SMS e web. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25 finale: televoto decisivo e nuovi regolamenti per la vittoria

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Amici 25 - Le reazioni dopo la puntata

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