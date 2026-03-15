Serale Amici 25 | gara sospesa e caos sul regolamento

Durante la serata di Amici 25, la gara è stata temporaneamente sospesa a causa di un disaccordo sul regolamento. La puntata è stata caratterizzata da momenti di confusione e tensione, con i concorrenti coinvolti in discussioni che hanno interrotto il normale svolgimento dello spettacolo. La decisione di interrompere la gara ha generato diversi commenti tra il pubblico e i presenti in studio.

Amici 25 arriva all’ultima domenica del pomeridiano con una puntata fuori schema e un clima che ha fatto discutere. Oggi, domenica 15 marzo, su Canale 5 non ci saranno sfide né eliminazioni: la produzione ha scelto un episodio “amarcord” per ripercorrere come i 17 concorrenti hanno conquistato la maglia del Serale. Inoltre, resta al centro il nuovo regolamento, che ha acceso il dibattito e che accompagna l’attesa della prima serata, fissata per sabato 21 marzo. La biografia di Elena D’Elia, cantante di Amici Ultima puntata del pomeridiano di Amici 25. Questo appuntamento, in onda oggi dalle 14 alle 15.30 su Canale 5, non seguirà il formato classico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: gara sospesa e caos sul regolamento Articoli correlati Amici 25, nuovo regolamento per il Serale: televoto, diretta, squadre, sfide e come votareAmici 25 si prepara al Serale 20252026 con un impianto di regole che mette al centro il televoto e le sfide a squadre. Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succedeAmici 25 entra nella fase più delicata e il regolamento per il serale cambia in modo netto. Amici 25 - Kiara accede al serale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serale Amici Temi più discussi: Amici 25, adesso è ufficiale: ecco quando inizia il serale. Ora al puzzle manca solo un pezzo; Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere; Amici, la lista aggiornata degli allievi che accedono al Serale; Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci. Classe Serale Amici 25: chi sono i 17 concorrenti in gara/ Perchè è stato eliminato il limite alunni di 12Classe Serale Amici 25, sorpresa nelle anticipazioni: quasi tutti promossi al Serale tranne una ballerina. Ecco chi gareggerà nella seconda fase. ilsussidiario.net Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapereCon 17 allievi in gara, questa edizione potrebbe essere una delle più lunghe degli ultimi anni. Il serale dovrebbe concludersi indicativamente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2026. La ... tg24.sky.it Tra una settimana partirà il serale di Amici. Vi mancheranno i Cuccalo facebook Domani, ore 14 su #Canale5, appuntamento con “ #Amici25 verso il serale” e tra gli ospiti, direttamente da #Sanremo2026, abbiamo: Nicolò Filippucci, LDA & Aka7Even, Enrico Nigiotti e Mara Sattei x.com