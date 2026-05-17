Amici 25 | televoto totale e regolamento cambiati all’ultimo

Nella finale di Amici 25 si sono verificati cambiamenti improvvisi nel regolamento e nel sistema di televoto. Le modalità di voto sono state modificate all’ultimo momento, senza preavviso ufficiale. La decisione ha coinvolto anche il numero totale di voti consentiti. Questi cambiamenti hanno influenzato il percorso degli allievi e l’andamento della gara. La trasmissione si svolgerà con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti, creando un’atmosfera di incertezza tra i partecipanti e il pubblico.

La finale di Amici 25 promette scintille e, stavolta, il colpo di scena non riguarda solo gli allievi. A poche ore dalla diretta del 17 maggio, emergono nuovi dettagli sul regolamento della finalissima che avrebbe mandato in tilt anche i fan storici del talent. Il pubblico da casa diventerà infatti l’unico vero giudice della serata, mentre la giuria perderà il peso decisivo avuto durante tutto il Serale. Una scelta che starebbe facendo discutere parecchio dietro le quinte di Canale 5, soprattutto dopo le polemiche esplose in semifinale. Intanto i fan si stanno già mobilitando sui social e il rischio ribaltoni appare più concreto che mai. Secondo il regolamento circolato online su alcuni siti come Coming Soon, la finale di Amici 25 sarà interamente affidata al televoto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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