Nella serata di ieri si è tenuta la finale della fase Serale di Amici 25, un evento seguito da molti appassionati. Durante questa occasione, Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il concorso. In particolare, Prolli ha rivelato chi si aspetta possa vincere e ha espresso alcune critiche nei confronti di uno dei docenti coinvolti nel programma. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di chi segue il talent show.

E’ in onda la finale della fase Serale di Amici 25 e Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha rilasciato dichiarazioni interessanti. Prolli ha fatto un pronostico sul vincitore e ha criticato le affermazioni di Alessandra Celentano riguardo alla sua ex moglie. I finalisti sono ballerini e cantanti pronti a contendersi il montepremi di 150mila euro. Amici 25 finale: televoto decisivo e nuovi regolamenti per la vittoria I finalisti di Amici 25. Tra i concorrenti in finale ci sono i ballerini Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco e la cantante Elena D’Elia. Prolli ha elogiato il livello di danza di quest’anno, sottolineando che i finalisti non avranno problemi a trovare lavoro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25: l’ex marito di Veronica Peparini svela chi vince e critica Alessandra Celentano

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Amici 25 - Il pensiero della maestra Celentano e di Veronica Peparini su Pierpaolo

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