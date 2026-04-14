Durante la stagione di Amici 25, si sono verificati diversi scontri tra i professori, con commenti e frecciate che si sono susseguite nel corso delle settimane. Tra i vari scambi, una delle insegnanti ha commentato pubblicamente il comportamento di una collega, definendola sempre più aggressiva nei confronti degli studenti. La tensione tra i professori continua a caratterizzare questa edizione del talent show.

Ad Amici 25 è guerra aperta fra i professori che non si risparmiano, ormai da tempo, frecciatine e frasi al vetriolo. L’ultimo scontro riguarda quello fra Veronica Peparini e Alessandra Celentano che hanno svelato con estrema sincerità cosa pensano una dell’altra, senza cercare di indorare la pillola. Le parole di Veronica Peparini sulla Celentano. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Veronica Peparini ha raccontato cosa pensa veramente di Alessandra Celentano, prof di ballo di Amici 25. “Non sopporto quando parte in quarta, lei dice più di quello che vorrebbe dire in realtà. E poi non si ricorda le cose”, ha spiegato la coreografa e insegnante di danza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Veronica Peparini su Alessandra Celentano: “Sempre più cattivella”

Amici, è bufera tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

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, due donne splendide, eleganti e piene di luce. Due presenze che non passano mai inosservate, capaci di incantare con classe, talento e femminilità. #VeronicaPeparini #LorellaCuccarini #Donn - facebook.com facebook