Amici 25 Fabrizio Prolli | Vincerà Alessio o Emiliano Alessandra Celentano su Veronica Peparini ha detto stron**te
Stasera su Canale 5 si tiene la finale del serale di Amici 2026, con i concorrenti Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco, Elena D'Elia, Angie e Lorenzo Salvetti. Il coreografo ed ex professionista del programma ha commentato le possibilità di vittoria, indicando Alessio o Emiliano come possibili vincitori. Nel frattempo, si sono susseguite anche alcune dichiarazioni di Alessandra Celentano, che ha commentato duramente Veronica Peparini, usando parole forti nei confronti della collega.
Stasera, su Canale5, la finale del serale di Amici 2026. Su Fanpage.it, il coreografo ed ex professionista del talent condotto da Maria De Filippi, ha espresso il suo giudizio sui concorrenti Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco, Elena D'Elia, Angie e Lorenzo Salvetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Amici 25, Veronica Peparini su Alessandra Celentano: “Sempre più cattivella”Ad Amici 25 è guerra aperta fra i professori che non si risparmiano, ormai da tempo, frecciatine e frasi al vetriolo.
Amici 25, “sei un lupo travestito da pecora”: Alessandra Celentano provoca Veronica Peparini durante il guanto di sfida tra i ballerini Alex e NicolaScintille tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il primo guanto di sfida della terza puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andata in...