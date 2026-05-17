Amici 25 Fabrizio Prolli | Vincerà Alessio o Emiliano Alessandra Celentano su Veronica Peparini ha detto stron**te

Stasera su Canale 5 si tiene la finale del serale di Amici 2026, con i concorrenti Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco, Elena D'Elia, Angie e Lorenzo Salvetti. Il coreografo ed ex professionista del programma ha commentato le possibilità di vittoria, indicando Alessio o Emiliano come possibili vincitori. Nel frattempo, si sono susseguite anche alcune dichiarazioni di Alessandra Celentano, che ha commentato duramente Veronica Peparini, usando parole forti nei confronti della collega.

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