Amici 25 la semifinale | Elena finalista e televoto annunciati senza pubblico 4 le solite polemiche 5

Da movieplayer.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di Amici 25, si sono svolti i consueti appuntamenti con l'eliminazione e le sfide tra i concorrenti, che hanno portato alla definizione dei finalisti. Durante la puntata, è stato annunciato il nome dell’eliminata e la scelta del finalista tramite televoto, che si è svolto senza la presenza del pubblico in studio. Sono state inoltre sollevate diverse polemiche tra gli ascoltatori e i partecipanti riguardo alle modalità di svolgimento e alle decisioni prese.

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Semifinale per Amici 25, arrivato al giro di boa in vista della finale. Un'edizione di cui possiamo già iniziare a tirare le somme e che sì, è stata molto sottotono rispetto alle precedenti Alla fine, la finale di Amici 25 se la giocheranno tre ballerini e due cantanti: Nicola, Emiliano e Alessio insieme ad Elena, oltre a uno tra Lorenzo ed Angie, finiti al televoto. Il talent show di Canale 5 è a un passo della finale, pronto a mettere in cantiere l'edizione che segna un quarto di secolo e, con una simile età è anche inevitabile, una certa stanchezza del format. In termini quantitativi, lo dimostrano gli ascolti: la semifinale dell'edizione 2026 perde cinque punti di share rispetto a quella dell'anno precedente e 880mila telespettatori.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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