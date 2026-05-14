La finale di Amici 25 si avvicina, con l’appuntamento fissato per domenica 17 maggio 2026. I sondaggi condotti negli ultimi giorni indicano quale dei concorrenti sia considerato il favorito per la vittoria. Il pubblico si sta preparando a seguire l’evento, che si svolgerà in diretta televisiva, e le discussioni sui social network si concentrano sui possibili vincitori. Le ultime settimane sono state caratterizzate da sfide e eliminazioni che hanno ridotto il gruppo dei finalisti.

La finale di Amici 25, in onda domenica 17 maggio 2026, è ormai alle porte e l’attesa del pubblico cresce di ora in ora. Il talent di Maria De Filippi si prepara a chiudere un’edizione intensa, seguitissima e ricca di colpi di scena, con sei allievi pronti a contendersi il titolo in una serata che sarà decisa interamente dal televoto. Come ogni anno, i sondaggi e le quote degli scommettitori stanno già delineando un quadro molto interessante, con preferenze che sembrano orientarsi verso un nome in particolare, anche se nulla è ancora scritto. Ma cosa dicono davvero i sondaggi? Chi è il favorito per la vittoria di Amici 25? E quali sono le possibilità degli altri finalisti? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, sondaggi finale 17 maggio 2026: chi è il favorito per la vittoria?

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Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

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