Mancano pochi giorni alla semifinale di Amici 25, e il pubblico si chiede chi potrebbe essere il favorito per la vittoria finale. Le quote scommesse sono state pubblicate e mostrano le preferenze degli scommettitori prima di questo importante appuntamento. La competizione tra i concorrenti si fa sempre più intensa, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli ultimi passaggi del talent.

Chi vince Amici 25 è la domanda che accompagna il pubblico mentre il talent di Maria De Filippi si avvicina alla semifinale. Dopo la settima puntata del Serale, andata in onda su Canale 5, il quadro della competizione è cambiato con l’uscita di due concorrenti e con quote aggiornate che iniziano a delineare i possibili favoriti. Quanto guadagna Amadeus per fare il giudice del Serale Sei allievi ancora in gara. Dopo l’eliminazione di Riccardo Stimolo e Gabriele Gard, restano sei concorrenti in corsa per la vittoria di Amici 25: Emiliano Fiasco, Alessio Di Ponzio, Lorenzo Salvetti, Angie, Elena D’Elia e Nicola Marchionni. Il gruppo è diviso equamente tra tre ballerini e tre cantanti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Chi vince Amici 25: le quote prima della semifinale

Amici 25 - Caterina è la settima eliminata

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