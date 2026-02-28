Chi vince Sanremo 2026? I favoriti non sono più Fedez-Masini | le ultime quote dei bookmakers prima della finale E chi punta all’ultimo posto

I bookmaker hanno aggiornato le quote sui favoriti per la vittoria a Sanremo 2026, evidenziando un cambiamento rispetto alle previsioni iniziali. I nomi più quotati sono diversi rispetto alle ultime settimane e le scommesse mostrano un quadro più vario. Nel frattempo, alcune squadre si contendono anche l’ultimo posto in classifica, rendendo la competizione più aperta e imprevedibile.

La corsa verso la finale dell’Ariston si è fatta più incerta di quanto sembrasse solo qualche giorno fa. Stando alle quote di Sisal.it, il duo Fedez-Masini non ha più il campo libero. La loro vittoria è data a 3,00, lo stesso identico valore di un rivale che ha scalato posizioni giorno dopo giorno. Sul fronte dei premi collaterali, Ermal Meta sembra avere poca concorrenza per il Premio Sergio Bardotti (quota 1,50) e parte favorito anche per il Mia Martini a 2,00, insidiato da Nayt a 5,00. La vera sorpresa della vigilia, ma solo per pochi, è Sal Da Vinci. La sua Per sempre sì ha raggiunto quota 3,00, agganciando di fatto Fedez-Masini in cima ai pronostici. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, chi vince secondo i bookmakers: Fedez e Masini i favoriti. Ecco tutte le quote degli artisti in gara

Chi vince Sanremo 2026: duello apertissimo tra Sal Da Vinci e Fedez-Masini. Le quote Sisal aggiornate prima della finale

Marco Masini a Sanremo 2026 insieme a Fedez! Un Duo che darà filo da torcere

Male Necessario (Fedez / Masini). La mia voce oggi ha sfumature che vent'anni fa non conoscevo. Ho provato a usarle per raccontarvi questa canzone a modo mio. Un piccolo frammento del mio presente. #Sanremo2026 #LAura #MaleNecessario #Elleapo x.com