? Punti chiave Chi tra Angie e Lorenzo otterrà l'ultimo posto in finale?. Come cambierà il gruppo dei finalisti dopo il verdetto del televoto?. Quali ospiti speciali siederanno al tavolo con Maria De Filippi?. Quanto valgono esattamente i gettoni d'oro per il vincitore assoluto?.? In Breve Vincitore assoluto riceverà 150 mila euro in gettoni d'oro.. Premio per categoria singola pari a 50 mila euro in gettoni d'oro.. Premio della Critica Enel da 50 mila euro assegnato a giuria tecnica.. Giuria composta da Gigi D'Alessio, Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.. Stasera, domenica 17 maggio 2026, la diretta su Canale 5 di Amici 25 si preannuncia carica di tensione per il ballottaggio tra Angie e Lorenzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25, ballottaggio tra Angie e Lorenzo: chi sarà in finale?

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Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile

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Il nodo centrale della serata sarà il ballottaggio sospeso tra Lorenzo e Angie #Amici25 #Serale x.com

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