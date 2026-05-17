Amici 2026 la finale in diretta | Lorenzo elimina Angie
Nella serata del 17 maggio, Maria De Filippi ha annunciato ufficialmente l’inizio della finale di Amici 2026, trasmessa in diretta. Durante la puntata, Lorenzo e Angie si sono affrontati nel corso di una sfida decisiva, conclusa con l’eliminazione di Angie. L’evento si è svolto davanti a un pubblico presente in studio e agli spettatori collegati in diretta. La puntata ha visto anche altri momenti di esibizioni e interventi tra i concorrenti e i giudici.
© Instagram @amiciufficiale 17 maggio – 21:38. Maria De Filippi entra in studio e dà ufficialmente il via alla finale di Amici. Dopo di lei, arrivano i giudici, mentre professori e giornalisti sono già alle loro postazioni. 17 maggio – 21:39. Angie vs Lorenzo. Tocca ora ai finalisti: entrano Alessio, Emiliano, Nicola ed Elena. “Manca qualcuno”, dice Maria. Sono Angie e Lorenzo, subito in sfida per decretare l’eliminazione rimasta in sospeso nella semifinale. La conduttrice apre il televoto. 17 maggio – 21:42. Lo scontro tra i due cantanti è aperto da Angie in medley degli Abba. La Cuccarini, che è stata l’insegnante di entrambi, si dice “orgogliosa”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Amici 25 - Angie e Lorenzo - Die With a Smile
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